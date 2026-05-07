صعود شبه جماعي للأسهم الأوروبية

صعدت معظم الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، حيث ​تمسك المستثمرون بتفاؤلهم بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بات وشيكاً، في الوقت الذي يحللون فيه نتائج أعمال شركات.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند ⁠623.56 نقطة. وتباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة، إذ استقر المؤشر داكس الألماني بينما انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 %.

وصعد المؤشر الأوروبي 2 % الأربعاء، ليبقى على بعد حوالي 2 % دون مستويات ما قبل الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب، تخلفت أوروبا المعتمدة على الطاقة عن نظيراتها من الأسواق العالمية، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية مدفوعة بالتفاؤل الناجم عن الذكاء الاصطناعي.

وتوقع الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ‌نهاية سريعة ​للحرب، في الوقت الذي تدرس ⁠فيه طهران مقترح سلام أمريكياً من المتوقع أن ينهي الحرب، مع بقاء برنامج إيران النووي ​وفتح ⁠مضيق هرمز ⁠دون حل. وبالنسبة للأسهم الفردية، انخفض سهم شركة شل العملاقة للنفط 1.6 % بعد أن أعلنت عن ⁠أرباح للربع الأول فاقت التوقعات، لكنها خفضت وتيرة برنامجها الفصلي لإعادة شراء الأسهم. وانخفض سهم شركة بي بي المنافسة 1.4 %.

وزاد سهم شركة هنكل الألمانية المصنعة لمنتج التنظيف برسيل، 4.5 % بعد أن حققت الشركة الألمانية توقعات المبيعات للربع الأول.

وتراجع سهم ​شركة سيمنس هيلثنيرز 5.7 % بعد أن خفضت شركة التكنولوجيا الطبية توقعاتها للسنة بأكملها بسبب التغيرات الهيكلية في السوق الصينية وتوقعات التضخم الواضحة.