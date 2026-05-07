النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين لآفاق التوصل لاتفاق بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط ​بنحو دولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد الخسائر التي ‌منيت بها في ​اليوم السابق، مع تقييم المستثمرين لآفاق التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 102.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار ⁠أو 1.2 بالمئة إلى 96.20 دولاراً للبرميل. وهوى العقدان القياسيان بأكثر من سبعة في المئة أمس الأربعاء وسط تفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. إلا أنهما قلصا خسائرهما بعد تصريح ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "من السابق لأوانه" إجراء محادثات مباشرة مع طهران ووصف نائب إيراني كبير المقترح الأمريكي الأحدث بأنه أقرب إلى ‌قائمة أمنيات منه إلى الواقع.

وأفادت إدارة ‌معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء بأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة واصلت ​انخفاضها الأسبوع الماضي، في ظل سعي الدول إلى التعويض عن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب إيران.

وانخفضت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل إلى 457.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين في استطلاع ​لرويترز بهبوط قدره 3.3 ‌ملايين برميل.