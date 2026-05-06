الدين العالمي يسجل مستوى قياسياً قرب 353 تريليون دولار

كشف تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي، الأربعاء، عن وصول حجم الدين العالمي إلى مستوى قياسي جديد ناهز 353 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، وسط مؤشرات على ابتعاد المستثمرين عن السندات الأمريكية.

وأوضح المعهد في تقرير «مراقبة الدين العالمي» ربع السنوي أن اقتراب الدين العالمي من هذا المستوى القياسي جاء مدفوعاً بزيادة قدرها 4.4 تريليونات دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ منتصف عام 2025.

وأشار التقرير إلى تحول لافت في سلوك المستثمرين الذين بدأوا في تنويع محافظهم بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية لصالح السندات السيادية اليابانية والأوروبية، وذلك نتيجة تباين مسارات الديون الوطنية.

وأوضح إمري تفتيك، مدير الأسواق والسياسات العالمية في المعهد، أن الاقتراض الحكومي الأمريكي كان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، تزامناً مع تسارع حاد في ديون الشركات الصينية غير المالية، لا سيما الشركات المملوكة للدولة، التي فاقت وتيرة اقتراضها الحكومة الصينية.

ورغم استقرار نسبة الدين العالمي عند 305 % من الناتج الاقتصادي العالمي، إلا أن المعهد حذر من ضغوط هيكلية سترفع مستويات الدين الحكومي وديون الشركات على المديين المتوسط والطويل، تشمل شيخوخة السكان، وتزايد الإنفاق على الدفاع، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.