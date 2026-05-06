آمال "سلام الشرق الأوسط" تقفز بالذهب 3% وانخفاض الدولار

قفزت أسعار الذهب ​بأكثر من 3 % اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى لها في ‌أكثر من ​أسبوع، بعد أن أدت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع الدولار وأسعار النفط، ما خفف من الضغوط التضخمية التي تعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وخلال التعاملات ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.2 % إلى 4703.09 دولارات للأوقية (الأونصة)، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 27 أبريل، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.2 % أيضاً إلى 4714 دولاراً للأونصة.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، ⁠ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة. وفي حين يعد الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائداً أكثر جاذبية، مما يقلص الإقبال على الذهب. وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة في وقت ‌لاحق من اليوم وكذلك تقرير الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع، والذي سيختبر ما إذا كان ​الاقتصاد لا يزال مرناً بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي على حالها. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.7 % إلى 76.95 دولاراً للأونصة.