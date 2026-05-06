نيسان تعلن إعادة هيكلة في أوروبا وإلغاء 900 وظيفة

أعلنت شركة نيسان عن خطة لإعادة هيكلة عملياتها في أوروبا، تتضمن إغلاق خط إنتاج في مصنعها بمدينة ساندرلاند في المملكة المتحدة، إلى جانب تقليص نحو 900 وظيفة في القارة، في إطار جهود لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأوضحت الشركة أنها ستدمج خطوط الإنتاج في موقع ساندرلاند من خطين إلى خط واحد، دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف داخل المصنع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية.

وفي المقابل، بدأت الشركة محادثات مع موظفيها في أوروبا بشأن تغييرات إضافية تشمل الإغلاق الجزئي لمستودعها في برشلونة، والتحول إلى نموذج الاستيراد لتغطية أسواق دول الشمال الأوروبي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى فقدان نحو 900 وظيفة، ما يعادل قرابة 10% من إجمالي القوى العاملة للشركة في أوروبا، فيما لم تحدد نيسان المواقع أو الوظائف التي ستتأثر بشكل مباشر حتى الآن.