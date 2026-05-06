تراجع أرباح «بي.إم.دبليو» الفصلية 25 %

أعلنت شركة بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة ​عن انخفاض حاد في أرباح الربع الأول، بضغط من ‌منافسة ​شديدة في الصين وضغوط الرسوم الجمركية التي أثرت سلباً على أدائها، لكنها أبقت في الوقت الراهن على توقعاتها لعام 2026.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إن الأرباح الفصلية قبل خصم الضرائب هوت 25 % إلى 2.3 مليار يورو (2.70 مليار دولار)، ⁠وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين البالغة 2.2 مليار يورو.

وجاءت إيرادات المجموعة دون التوقعات، إذ تراجعت 8.1 % إلى 31 مليار يورو.

وأعلنت أيضاً شركتا مرسيدس بنز ‌وأودي عن بداية صعبة لعام 2026، وسط مخاوف تلوح في الأفق من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية أعلى، في وقت يعزز ‌فيه المنافسون الصينيون هيمنتهم في أكبر سوق للسيارات في ‌العالم، إذ بدأوا في زيادة حصتهم السوقية في ‌أوروبا.

وعلى غرار العديد من ‌شركات صناعة السيارات، تتجه بي.إم.دبليو إلى خفض التكاليف لتعويض الضغوط الناجمة عن الرسوم ​الجمركية وارتفاع تكاليف المواد ‌الخام في سوق ​السيارات العالمية التي تشهد ركوداً، لكن ⁠على خلاف شركات أخرى تمكنت من تنفيذ ذلك دون تسريح للعاملين.

وبلغ هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب لبي.إم.دبليو في أعمالها ​الأساسية في ⁠مجال السيارات ⁠خمسة بالمئة في الربع الأول، بانخفاض عن 6.9 % في العام السابق، لكن أعلى من توقعات المحللين البالغة 4.7 %.

وأبقت الشركة ⁠اليوم الأربعاء على توقعاتها للعام بأكمله، وتنبأت بانخفاض طفيف في نتائج الأعمال المالية للمجموعة. ومن المتوقع أن يتراوح هامش الربح التشغيلي الأساسي للشركة بين 4 و6 % بعد أن بلغ 5.3 % عام 2025.

لكن هذا التوقع لا ‌يأخذ في الحسبان زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات، بعد ​أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بزيادتها إلى 25 % من 15 %. كما يفترض أيضاً كما ورد في بيان الشركة أن الصراع في الشرق الأوسط «لن يكون مستمراً». (برلين - رويترز)