تهديد أمريكي بفرض رسوم 25% على السيارات الأوروبية

لوّحت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي، في حال عدم إحراز تقدم سريع في اعتماد الاتفاقية التجارية المؤجلة.

وقال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، إن فرض هذه الرسوم قد يتم «في وقت قريب نسبياً» إذا استمر التعثر في المفاوضات، مشيراً إلى أن واشنطن تنتظر خطوات ملموسة من الجانب الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهّد مؤخراً بفرض هذه الرسوم، متهماً الاتحاد الأوروبي بالتأخر في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يسود فيه توتر بين الجانبين، إذ أعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه من بعض السياسات الأمريكية التي يرى أنها تتعارض مع بنود الاتفاق.

وبحسب الاتفاق الأساسي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية مقابل تحديد سقف جمركي بنسبة 15% على معظم المنتجات الأوروبية، بما في ذلك السيارات، ما يجعل فرض رسوم جديدة بنسبة 25% تجاوزاً لهذا السقف وتهديداً لمسار التفاهم التجاري بين الطرفين.