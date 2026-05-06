أوبن أيه.آي تعتزم إنفاق 50 مليار دولار لزيادة قدراتها الحوسبية في 2026

تتوقع شركة الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي المطورة لمنصة المحادثة الآلية شات جي.بي.تي إنفاق حوالي 50 مليار دولار على القدرات الحوسبية خلال العام الحالي، بحسب مسؤول كبير في الشركة.

وكشف جريج بروكمان الشريك المؤسس لأوبن أيه.آي عن هذا الرقم أثناء شهادته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقامها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أحد الشركاء المؤسسين لأوبن أيه.آي ضد الشركة.

ويدعي ماسك أن بروكمان وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، حولا أوبن أيه.آي من مؤسسة غير هادفة للربح إلى شركة هادفة للربح، ما يعد استيلاء فعليا على كيان خيري، وهو ما تنفيه أوبن أيه.آي.

ويشير تقدير الإنفاق، الذي لم يتم الكشف عنه سابقا، حجم الاستثمار المطلوب لبناء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى مع بقاء هذه التقنية في مراحلها الأولى. ك

ما وضعت أوبن أيه.آي خططا لاستثمار أكثر من تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة.

يذكر أن أوبن أيه.آي تأسست للنهوض بالذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على "البشرية جمعاء". ويقول ماسك إن معظم قيمة الشركة، في ظل إدارة ألتمان وبروكمان، تتركز الآن في ذراعها الربحية.

في المقابل، تؤكد أوبن أيه.آي أن الجزء الأكبر من تركيزها مازال في الجزء غير الربحي، وأن إنشاء كيان تجاري كان ضروريا لتمويل استثمارات بمليارات الدولارات.

خلال جلسة المحاكمة أمس، اتهم محامي ماسك بروكمان بالجشع، مستشهدا بمذكرة يومية بدا فيها وكأنه يُفكّر في بناء ثروة تقدر بمليار دولار.

قال بروكمان إن ماسك سعى للسيطرة على ذراع أوبن أيه.آي الربحية، مدعيا حاجته إلى 80 مليار دولار لتمويل خطط بناء مدينة على كوكب المريخ.