"ACEA" تطالب بسرعة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا يحمي صناعة السيارات الأوروبية





دعت الرابطة الأوروبية لمصنّعي السيارات (ACEA) إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية بشأن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قبيل اجتماعات “التريلوغ” المقررة يوم 6 مايو، مؤكدة أن التوصل إلى اتفاق سريع سيضمن تحقيق مكاسب مهمة لصادرات السيارات الأوروبية.

وأشادت الرابطة بالتوافق السياسي الواسع الذي تحقق داخل البرلمان الأوروبي، إلى جانب ما وصفته بـ”الانخراط البنّاء” من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن إنهاء التشريعات في الوقت المناسب أمر حاسم لتوفير الوضوح للصناعة وضمان الاستفادة الكاملة من الاتفاق المرتقب.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تُعد ثاني أكبر سوق لصادرات السيارات الأوروبية بعد المملكة المتحدة، حيث استحوذت على 18.4% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي في عام 2025. كما بلغ عدد المركبات الجديدة التي تم تصديرها من الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية نحو 670 ألف مركبة، بقيمة إجمالية بلغت 31 مليار يورو.

وفيما يتعلق بالتحول نحو المركبات النظيفة، أشارت البيانات إلى أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات شكّلت 12% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة في 2025، بعدد بلغ 80,205 مركبات، وبقيمة تقارب 4 مليارات يورو.

كما لفتت الرابطة إلى أن الشركات الأوروبية المنتجة للسيارات تقوم بتصنيع نحو 830 ألف مركبة سنويًا داخل الولايات المتحدة، يتم تصدير ما بين 50% و60% منها، بما في ذلك إعادة تصدير جزء منها إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعكس أهمية الاستقرار في العلاقات التجارية عبر الأطلسي لكلا الجانبين.

وأكدت ACEA أن قطاع السيارات الأوروبي يمثل ركيزة اقتصادية أساسية، حيث يوفر نحو 13.6 مليون وظيفة، أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الوظائف الصناعية في الاتحاد، ويساهم بأكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحقيق فائض تجاري بقيمة 93.9 مليار يورو، وإنفاق سنوي على البحث والتطوير يصل إلى 84.6 مليار يورو.

ودعت الرابطة البرلمان الأوروبي والمجلس إلى ضرورة التوصل إلى أرضية مشتركة لإنجاح المفاوضات في أسرع وقت ممكن، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية في الأسواق العالمية.