الذهب يتراجع متأثراً بصعود الدولار

تراجعت أسعار ​الذهب الاثنين، بعدما أعلنت إيران أنها ضربت سفينة حربية ​أمريكية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار، وتزايد المخاوف بشأن التضخم، الأمر الذي أبقى التوقعات برفع أسعار الفائدة قائمة.

وخلال التعاملات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 %، إلى 4572.40 دولاراً للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.3 %، إلى 4583.70 دولاراً.

وقال بارت ميليك المدير العالمي لأبحاث السلع لدى تي.دي سكيوريتيز «انخفض الذهب مرة أخرى، ويرجع ذلك أساساً إلى القضايا المحيطة بمضيق هرمز. من الواضح أن الأخبار الأحدث لم تمنح السوق الثقة في أن كل شيء سيكون على ما يرام، وأثارت مرة أخرى شبح قضايا التضخم، إلى جانب إشارات تميل إلى التشديد النقدي إلى حد ما للسوق بشأن أسعار الفائدة».

وقالت إيران إنها ​أجبرت سفينة حربية أمريكية على ​العودة قبل دخول مضيق هرمز، لكن ⁠مراسلاً في أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي نفيه ما تردد عن أنها تعرضت لقصف بصواريخ إيرانية.

وارتفع ​الدولار والنفط ⁠بعد هذه ⁠الأنباء. ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى ارتفاع أسعار المعادن المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في الوقت نفسه، أدى ⁠ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم مخاوف التضخم، ما عزز التوقعات بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يعمل كوسيلة للتحوط ضد التضخم والضبابية الجيوسياسية، إلا أن المعدن يفقد جاذبيته مع أسعار الفائدة المرتفعة، لأنه لا يدر أي عائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 %، إلى 73.94 دولاراً للأونصة، وخسر البلاتين 0.9 %، عند 1971.05 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم 2.4 %، إلى 1488.28 ​دولاراً.