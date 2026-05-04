نمو قطاع التصنيع السويدي الأعلى في 4 سنوات

أظهرت بيانات مسح صادرة عن مجموعة سويدبنك المصرفية وجمعية الخدمات اللوجستية (إس.آي.إل.إف) في السويد، نمو النشاط الصناعي بأسرع وتيرة خلال أكثر من 4 سنوات في أبريل، رغم مناخ يتسم بعدم اليقين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 57.2 نقطة في أبريل، من 56.2 في مارس، في أعلى قراءة للمؤشر منذ فبراير 2022، وتشير قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة إلى تحقيق نمو.

ومن بين المكونات، ساهمت المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة، وأوقات التسليم بشكل إيجابي، بينما مشتريات المخزون والتوظيف والإنتاج، تسببت في تراجع المؤشر في أبريل.

وزادت الضغوط التضخمية بشكل كبير في أبريل، فيما ارتفع مؤشر موردي المواد الخام وأسعار المدخلات بواقع 11.5 نقطة، لتصل إلى 81.3 نقطة مقارنة