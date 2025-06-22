صناديق التحوّط تتهافت على شراء عقود نفط «برنت»

زاد مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية للمرجع العالمي بمقدار 76.253 عقداً إلى 27.3175 عقداً، في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، وفقاً لبيانات «آي سي إي فيوتشرز يوروب» في المقابل، هبط عدد المراكز البيعية إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر.

وقفزت عقود النفط الآجلة بنسبة 13% في 13 يونيو، بعد أن فاقمت إيران وإسرائيل صراعاً خيّم على أسواق النفط العالمية على مدى 20 شهراً، دون أن يؤثر حتى الآن في الإنتاج. ويبدو أن المتداولين يتحوّطون من احتمال نشوب مواجهة أوسع في الشرق الأوسط أو من اضطراب التدفقات عبر مضيق هرمز، ما عزّز ميل المراكز الاستثمارية للرهان على الصعود، وهو ما تجلّى بالفعل الأسبوع الماضي.

وتوقّع بعض المحللين أن تؤدي أسوأ السيناريوهات إلى دفع الأسعار لتتخطى 100 دولار للبرميل. وفي زاوية أخرى من السوق، قفزت تقلبات عقود مزيج برنت الأسبوع الماضي إلى مستويات لم تُسجَّل منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، كما ارتفعت علاوة مخاطر النفط.

تجدر الإشارة إلى تأخر صدور بيانات مراكز المتداولين لعقود الخام الأمريكي من هيئة تداول السلع الآجلة «CFTC» لهذا الأسبوع حتى يوم الإثنين بسبب العطلة.