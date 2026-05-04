أوروبا تخفف التحقق البيومتري مؤقتاً لتقليل ازدحام المطارات

أعلنت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بتعليق مؤقت لإجراءات التحقق البيومتري، بما يشمل بصمات الأصابع وصور الوجه، عند نقاط الدخول والخروج، وذلك في محاولة لتخفيف الازدحام المتزايد في المطارات منذ بدء التشغيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) في 10 أبريل الماضي.

وجاء القرار عقب تقارير أشارت إلى «انتظار المسافرين لأكثر من ساعة في بعض المطارات الأوروبية»، إلى جانب تسجيل «حالات متكررة لفقدان رحلات الربط»، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين انسيابية الحركة. وأوضحت المفوضية أن «الإجراء الجديد لا يعني تعليق قاعدة البيانات المركزية للنظام»، والتي سجلت نحو 61 مليون عملية عبور حتى الآن، مؤكدة أن القرار يوفر «مرونة مؤقتة، تسمح بالعودة إلى ختم جوازات السفر يدوياً عند الضرورة، خصوصاً خلال أوقات الذروة».

ويُطبق القرار على دول منطقة شنغن المشاركة في النظام، فيما تظل إيرلندا وقبرص خارج نطاق التطبيق، لعدم انضمامهما إلى فضاء شنغن، رغم تأثر حركة السفر عبر مراكز عبور رئيسية.

وشهدت مطارات كبرى مثل مطار باريس شارل ديغول ومطار أمستردام سخيبول ازدحاماً ملحوظاً، حيث تحولت البوابات البيومترية إلى نقاط اختناق رئيسية، أثرت على تدفق المسافرين.

وأكدت المفوضية أن «شركات الطيران ستظل ملزمة بإرسال بيانات المسافرين المسبقة (API/PNR)»، مشيرة إلى أن «التخفيف المؤقت قد يسهم في تقليل حالات منع الركاب من الصعود نتيجة التأخير في إجراءات العبور».

وفي هذا السياق أوصى خبراء إدارة مخاطر السفر الشركات بـ«إضافة هامش زمني لا يقل عن 30 دقيقة لرحلات الترانزيت»، إلى حين تقييم تأثير الإجراءات الجديدة، كما دعوا إلى «تحديث سياسات السفر، خصوصاً للموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي».

وأشار الخبراء إلى أن «العودة المؤقتة لختم الجوازات قد تؤثر على احتساب مدة الإقامة ضمن تأشيرات شنغن»، ما يستدعي انتباهاً إضافياً من المسافرين والشركات على حد سواء.



