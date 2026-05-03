ناقلة تحمل النفط الخام الروسي تصل اليابان غداً

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية ومصادر أخرى، أن أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي، منذ إغلاق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، ستصل إلى اليابان، في وقت مبكر من يوم غد الإثنين.

وستسلم ناقلة النفط الخام المستورد من قبل شركة "تايو أويل" إلى منشأة التكرير التابعة للشركة اليابانية في مقاطعة إيهيمه غرب اليابان.

وقالت المصادر، إن النفط يأتي من مشروع "سخالين 2" للنفط والغاز في أقصى الشرق الروسي، وهو مشروع مستثنى من العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وغادرت ناقلة النفط "فويجر" التي ترفع علم سلطنة عمان جزيرة سخالين في أواخر أبريل، طبقا لموقع مارين ترافيك الإلكتروني، المختص في تقديم معلومات حول مواقع السفن.