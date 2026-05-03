التضخم في فيتنام يسجل 5.46% واتساع العجز التجاري في أبريل

سجلت فيتنام ارتفاعاً في أسعار المستهلكين بنسبة 5.46% خلال أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متسارعة من 4.65% في مارس، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة على خلفية حرب إيران.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني في فيتنام، اليوم، إن تسارع التضخم يعود إلى ارتفاع أسعار الغاز محليا تماشيا مع أسعار الوقود العالمية، مشيرا إلى أن زيادة تكاليف المواد الخام والنقل أسهمت أيضا في رفع أسعار الخدمات والإنشاءات.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.9% خلال أبريل على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 4.6% خلال مارس، كما زادت الصادرات بنسبة 21%، لتصل إلى 45.52 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 32.5% إلى 48.8 مليار دولار.

واتسع العجز التجاري خلال أبريل إلى 3.28 مليار دولار، مقارنة بـ 677 مليون دولار في مارس.