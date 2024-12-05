رغم تراجعه .. الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأولى

لا يزال الدولار الأمريكي العملة المهيمنة على احتياطيات الدول من النقد الأجنبي في عام 2024 ، وبفارق كبير عن عملات الملاذ الآمن الرئيسية الأخرى، لكن مكانة الدولار هذه آخذة في التراجع منذ مطلع الألفية الثالثة تماشياً مع الاتجاه العالمي الجديد الذي يشهد صعود قوى اقتصادية جديدة على الساحة مقابل تراجع أخرى.

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، تراجع نصيب الدولار الأمريكي من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى قرابة 59 % في الربع الأول من عام 2024 من نحو 70 % في عام 2000 ، في حين ارتفع نصيب اليورو إلى نحو 20 % بعدما كان عند 18 % في العام 2000 . وحافظ الين الياباني على توازنه عند مستوى 6%.