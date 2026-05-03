أداء متباين للنفط

سجّلت أسعار النفط أداءً متبايناً في شهر أبريل - بقياس هيكل منحنى العقود الآجلة - لتسجل العقود الآجلة لخام «برنت» تراجعاً بنسبة 3.67 %، بعدما أنهت تعاملات الشهر عند 114.01 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 118.35 دولاراً للبرميل في نهاية مارس.

فيما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب بنسبة 3.64 %، مُنهية تعاملات الشهر عند 105.07 دولارات للبرميل، مقابل 101.38 دولار للبرميل في نهاية مارس.

ويأتي هذا التباين، بعد أن سجلت أسعار النفط مكاسب لافتة الشهر الماضي، الذي شهد ارتفاع خام برنت بنسبة نحو 63 % (أكبر مكسب شهري منذ عام 1988)، كما سجل الخام الأمريكي مكاسب بنسبة 51 % (أفضل أداء شهري منذ شهر مايو 2020، إبان جائحة كورونا).