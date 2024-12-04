وول ستريت ترتفع بدعم أسهم التكنولوجيا.. وترقب لتصريحات باول

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء، وصعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات غير مسبوقة بدعم أسهم التكنولوجيا، وذلك وسط ترقب لصدور بيانات اقتصادية وتعليقات من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 235.5 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 44941.05 نقطة. وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.5 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 6069.39 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 106.6 نقاط أو 0.55 بالمئة إلى 19587.477 نقطة.

وأظهر تقرير «إيه دي بي» إضافة الشركات الأمريكية 146 ألف وظيفة خلال نوفمبر، وهو ما يقل عن 184 ألف وظيفة تم تعديلها هبوطياً في أكتوبر، ودون التوقعات البالغة 163 ألف وظيفة.

ارتفعت أسهم Salesforce بنسبة 9٪ بعد أن نشرت الشركة إيرادات الربع الثالث المالي التي تجاوزت التقديرات. كما تجاوزت شركة Marvell لصناعة الرقائق توقعات الأرباح وأصدرت إرشادات قوية للربع الرابع، حيث تقدمت بنسبة 22٪.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي، قبل سلسلة من بيانات سوق العمل المقرر إعلانها في وقت لاحق من الأسبوع.يأتي هذا بعدما أنهى مؤشرا «ناسداك» و«إس آند بي 500» تداولات الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق للجلسة الثانية على التوالي، وبدعم من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا.