أمريكا تكشف سبب تفشي بكتيريا «إي كولاي» المرتبط بماكدونالدز

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها انتهاء تفشي بكتيريا «إي كولاي» المرتبطة بشطائر «كوارتر باوند» من «ماكدونالدز».

وأوضحت الهيئة في بيان أن التحقيقات المتعلقة بالواقعة أغلقت، وأن الحصر النهائي للتفشي حتى الثالث من ديسمبر كان على النحو التالي: 104 حالات إصابة موزعة في 14 ولاية، تم نقل 34 منها للمستشفى بسبب الإصابة بسلالة تسبب أمراضاً خطيرة.

كان أول بلاغ عن تفشي البكتيريا في 22 أكتوبر الماضي، التي تسببت في وفاة شخص واحد، وانتشرت بسبب تناول شطائر تحتوي على بصل طازج مقطع تبين أنه السبب، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

توصلت التحقيقات إلى أن مصدر هذا البصل الملوث بالبكتيريا كان شركة موردة تدعى «تايلور فارمز» تزود به 3 مراكز توزيع تابعة لـ «ماكدونالدز».

سحبت «تايلور فارمز» دفعات من المنتج المتسبب في المشكلة كان قد تم تعبئتها في منشأة بولاية كولورادو، في حين سحبت «ماكدونالدز» الشطيرة التي يستخدم فيها البصل الطازج من قوائم الطعام بـ 20% من مطاعمها التي يبلغ عددها 14 ألفاً في أمريكا.

وبعد مرور فترة على الواقعة، وقبل انتهاء التحقيقات، أعادت «ماكدونالدز» تقديم البصل الطازج المبشور في مطاعمها بعد التعاقد مع مورد مختلف.