رئيسة البنك المركزي الروسي تلمح إلى رفع الفائدة في ديسمبر

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي «إلفيرا نابيولينا» إن المصرف يعتزم رفع الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، من أجل كبح جماح التضخم المرتفع والحد من خسائر العملة المحلية.

ووصفت إلفيرا نابيولينا، أسعار الفائدة بأنها أداة قوية لمكافحة التضخم، حيث لم تنخفض وتيرة نمو الأسعار إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي عند 4% بعد.

لكنها حذرت من أن رفع الفائدة ليس مؤكداً، خصوصاً أن هناك علامات على تباطؤ وتيرة الإقراض، ما قد يساعد في خفض الإنفاق ومن ثم التضخم في المستقبل، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتوقع المحللون على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي إلى نطاق يتراوح بين 22% و23% في اجتماعه المزمع إقامته في العشرين من ديسمبر الجاري.