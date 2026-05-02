رفع الرسوم الأمريكية على السيارات الأوروبية إلى 25%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، «لعدم التزام الكتلة باتفاقية التجارة المبرمة بين البلدين».وقال ترامب، أمس، في منشور على «تروث سوشيال»:

«نظراً لعدم الالتزام باتفاقية التجارة المتفق عليها بالكامل، سأرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 25%».

ولن تطبق هذه الرسوم على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وفقاً للرئيس، إذ قال: «من المفهوم والمتفق عليه تماماً أنه في حال إنتاج السيارات والشاحنات في مصانع الولايات المتحدة، فلن تُفرض أي رسوم جمركية».

وبموجب اتفاقية التجارة عبر الأطلسي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية مقابل سقف جمركي بنسبة 15% على معظم منتجاته المصدرة إلى الولايات المتحدة.