النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران

​ارتفعت أسعار النفط الجمعة مع وصول جهود حل الصراع ‌بين الولايات ​المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، إذ لا تزال طهران تغلق مضيق هرمز بينما تعرقل البحرية الأمريكية تصدير النفط الخام الإيراني.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 89 سنتاً، أو 0.8 %، إلى 111.29 دولاراً للبرميل، فيما زادت ⁠العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتاً، أو 0.4 %، إلى 105.44 دولارات.

ويتجه برنت لتحقيق مكاسب بنسبة 5.7 % خلال الأسبوع، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لإنهاء الأسبوع على ارتفاع ‌بنسبة 11.7 %. وسجل عقد برنت لشهر يونيو 126.41 دولاراً للبرميل قبل انتهاء أجله الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022.