مخاوف التضخم تطفئ بريق الذهب

انخفضت أسعار الذهب في ​تعاملات ضعيفة الجمعة وتتجه لتراجع أسبوعي، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم ​المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، مما يحد من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً.

وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4592.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 2.4 % بعد أن تراجع يوم الأربعاء ⁠إلى أدنى مستوى له في شهر.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.5 % إلى 4604.50 دولارات.

وانخفضت أحجام التداول لأن الأسواق المالية مغلقة في الصين والهند، أكبر مستهلكين للذهب، بمناسبة عطلات رسمية.

وقال إيليا ‌سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف «ما نشهده الآن هو في الأساس عودة قوية لمنطق التداول المرتبط بالحرب، بعد تصحيح استمر ليوم واحد»، ‌مشيراً إلى أن الذهب عاد للانخفاض، في حين عاد النفط ‌للارتفاع.

وظل التركيز على التوترات الجيوسياسية بعدما قالت إيران الخميس إنها ‌سترد «بضربات مؤلمة تستمر لفترة طويلة» على المواقع الأمريكية إذا جددت واشنطن هجماتها، وأعادت تأكيد موقفها حيال مضيق هرمز.

وقفزت أسعار خام برنت فوق ​110 دولارات للبرميل مع ‌وصول الجهود الرامية إلى ​تسوية الصراع إلى حالة من الجمود.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 73.37 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 1972.32 دولاراً، وخسر البلاديوم ​0.1 % مسجلاً 1523 دولاراً.