«إكس آر بي» ثالث أكبر عملة مشفرة مع صعودها القياسي منذ فوز ترامب

ارتفعت قيمة العملة المشفرة «إكس آر بي» المرتبطة بشركة «ريبل لابس» لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة، بعدما شهدت مكاسب بقيمة 100 مليار دولار.وصعدت العملة بما يصل إلى 15% في تعاملات الاثنين، مسجلة 2.50 دولار، ما دفع قيمتها السوقية لتتجاوز 137 مليار دولار، مقارنة بأقل من 30 مليار دولار في 5 نوفمبر الماضي، يوم فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق بيانات شركة «كوين جيكو».وفي الأسابيع الأخيرة، تجاوزت القيمة السوقية لـ «إكس آر بي» العملات المشفرة المنافسة الأخرى مثل «سولانا» و«يو إس دي تي» (العملة المستقرة لشركة «تيثر»)، بحسب بيانات «كوين جيكو». ومنذ فوز ترامب، ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة بحوالي 1.2 تريليون دولار.

أما بالنسبة للعملات الرائدة، فقد تم تداول بتكوين، التي اقتربت الشهر الماضي من حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى، بسعر 96244 دولاراً، وجرى تداول «إيثريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة، بسعر 3665 دولاراً.

وأثار فوز ترامب موجة حماس للمضاربة في أسواق العملات المشفرة، إذ يتوقع أن يفي الرئيس المنتخب بوعوده بتوفير بيئة مواتية للشركات العاملة في مجال الأصول المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت شركة «ريبل لابس» واجهت دعوى قضائية خلال 2020 من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي زعمت أن الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، انتهكت القانون عندما جمعت الأموال من خلال بيع «إكس آر بي» دون تسجيلها باعتبارها أوراقاً مالية.

وفي ظل إدارة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري غينسلر، رفعت الهيئة لاحقاً دعاوى قضائية ضد العديد من شركات الأصول المشفرة، بما فيها «كوين بيس غلوبال» و«بينانس هولدينغز».وخلال حملته الانتخابية، تعهد دونالد ترامب بإقالة غاري غينسلر، الذي يعتزم حالياً الاستقالة في يناير المقبل، تزامناً مع يوم تنصيب الرئيس المنتخب. كما وعد ترامب بتعيين مسؤولين تنظيميين داعمين للعملات المشفرة، ويؤيد إنشاء مخزون استراتيجي من بتكوين للولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره، أرجع نواب البلوشي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «بيتكوينين» Bitcoineen، ارتفاع سعر العملة «إكس آر بي» إلى أسباب عدة تتمثل في صدور حكم قضائي لصالحها في دعوى رفعت ضدها خلال العام 2020 من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى تعهد الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب بإقالة رئيس الهيئة في يناير المقبل. تابع نواب، أن من بين الأسباب الداعمة أيضاً لارتفاعات عملة «إكس آر بي» صدور قرار قضائي في أمريكا بالموافقة على إصدار دولار رقمي خاص بشركة شركة «ريبل لابس» المصدرة للعملة، علاوة على توقعات بأن تعتمد خلال العام المقبل في التحويلات البنكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وانضمام مؤسس عملة «إكس آر بي» إلى طاقم عمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «بيتكوينين» Bitcoineen، أنه بخلاف تلك الأسباب فإن ارتفاعات العملة تأتي مدعومة أيضاً بالعديد من المميزات بينها سرعة المعاملات في التحويل والتي تتراوح بين 3 إلى 5 ثوانٍ مقارنة بالتحويلات التقليدية، وانخفاض رسوم التحويلات، والشراكات المتعددة التي تبرمها شركة «ريبل لابس» بالمؤسسات المالية والاستثمارية الكبري.RemoveCtrl + EnterApply