صعود المؤشرات اليابانية بدعم أسهم شركات التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات اليابانية خلال تعاملات الجمعة بدعم أسهم شركات التكنولوجيا في ظل ارتفاع الين، حيث ارتفع المؤشر نيكاي بشكل طفيف ​الجمعة بفضل مكاسب مجموعة صغيرة من أسهم شركات التكنولوجيا، وساعد ارتفاع الين ​على انتعاش أسعار السندات الحكومية.

وصعد نيكاي 0.38 % إلى 59513.12 نقطة عند الإغلاق، لكنه تراجع 0.3 % خلال الأسبوع لينهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع متتالية.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.04 % إلى 3728.73 نقطة عند الإغلاق ⁠وبنسبة 0.3 % خلال الأسبوع.

وأدى ارتفاع الين إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، وساعد على انخفاض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 % من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.535 % والذي سجله في الجلسة السابقة.

وقالت مصادر لرويترز إن اليابان تدخلت لدعم الين مقابل الدولار الخميس، في أول إجراء رسمي ‌تتخذه بشأن العملة منذ ما يقرب من عامين، مما أدى إلى ارتفاع العملة الآسيوية بنسبة تصل إلى 3 %.

وواصل أتسوشي ميمورا، وهو مسؤول كبير معني بالعملة، تحذيراته الجمعة ​من استمرار تحركات ‌المضاربة في ​الأسواق، في إشارة واضحة إلى أن ⁠طوكيو مستعدة للتدخل لدعم الين.

وقال ميكي دين الخبير في أسعار الفائدة اليابانية «يتوقع بعض المشاركين في السوق أن بنك اليابان سيرفع أسعار ​الفائدة قريباً لتعظيم ⁠تأثير التدخل ⁠في العملة». وأضاف «بالتالي تراجع خطر تأخر بنك اليابان عن الركب، وزادت الرغبة في شراء السندات طويلة الأجل».

وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، إذ تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.37 %، ونزل عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطتي أساس إلى 3.715 %.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع ‌الرقائق 6.89 % بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 36 % خلال الأشهر ​الستة المنتهية في سبتمبر.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 3.93 %.

وربح سهم سوميتومو 17 % بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي الأرباح السنوية وبيع مشروع للنيكل في مدغشقر. وزاد سهم شركة ميتسوبيشي ​4.59 %.