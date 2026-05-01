85.89 مليار دولار صادرات كوريا في أبريل

بلغت قيمة صادرات جمهورية كوريا في أبريل الماضي، 85.89 مليار دولار، بزيادة نسبتها 48% على أساس سنوي، بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية توضيحها أن صادرات البلاد حققت في أبريل ثاني أعلى رقم شهري لها بعد تسجيل الرقم القياسي في مارس عندما وصلت إلى 86.6 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بمقدار 16.7% على أساس سنوي إلى 62.11 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 23.77 مليار دولار.

كما كان شهر أبريل الشهر الثاني على التوالي الذي سجلت فيه البلاد فائضا تجاريا شهريا فوق 20 مليار دولار.