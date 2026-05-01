الحوسبة السحابية تحلّق بأرباح «عمالقة التكنولوجيا» في الربع الأول

سجّلت 4 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، ألفابت، مايكروسوفت، أمازون، وميتا، أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مع وصول إجمالي إيراداتها إلى 430.61 مليار دولار، وصافي أرباح مجمع بلغ نحو 151.45 مليار دولار، في انعكاس واضح لتسارع الطلب العالمي على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية.

وتقدمت ألفابت المشهد بأداء استثنائي، حيث بلغت إيراداتها 109.9 مليارات دولار بزيادة 22% على أساس سنوي، بينما قفز صافي الدخل إلى 62.57 مليار دولار بنمو قياسي بلغ 81%، وهو أعلى معدل فصلي منذ 2022.

وجاءت القوة الدافعة الأساسية من وحدة Google Cloud التي حققت إيرادات تجاوزت 20 مليار دولار بنمو 63%، مدفوعة بالطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تراكم طلبات ضخم يصل إلى 460 مليار دولار. كما واصلت الإعلانات دعم الأداء، حيث ارتفعت إيرادات يوتيوب إلى 9.88 مليارات دولار، بينما بلغت الإيرادات الإعلانية الإجمالية 77.25 مليار دولار. وفي المقابل، رفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي إلى 180 - 190 مليار دولار، مع استمرار الاستثمار في مراكز البيانات والخوادم والذكاء الاصطناعي.

وحققت مايكروسوفت إيرادات بلغت 82.89 مليار دولار بزيادة 18%، وصافي دخل وصل إلى 31.78 مليار دولار، مدعوماً بنمو قطاع Azure للحوسبة السحابية بنسبة 40%. وسجل قطاع «السحابة الذكية» إيرادات بلغت 34.68 مليار دولار، فيما واصل قطاع الإنتاجية (Office وLinkedIn) تحقيق نمو مستقر عند 35.01 مليار دولار. ورغم الأداء القوي، تراجع سهم الشركة منذ بداية العام بنسبة 12% وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ 31.9 مليار دولار، بالتزامن مع تساؤلات حول عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة.

وسجلت أمازون واحدة من أقوى نتائجها الفصلية، بإيرادات بلغت 181.52 مليار دولار، وصافي دخل وصل إلى 30.30 مليار دولار، بزيادة 77% مقارنة بالعام السابق. وجاء النمو مدفوعاً بالأداء القوي لوحدة Amazon Web Services (AWS) التي ارتفعت إيراداتها 28% لتصل إلى 37.59 مليار دولار، إضافة إلى نمو أعمال الإعلانات إلى 17.24 مليار دولار. كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 44.2 مليار دولار، مع تراجع التدفق النقدي الحر بنسبة حادة بلغت 95% نتيجة توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتوقع فيه الشركة أن يصل إجمالي إنفاقها الرأسمالي السنوي إلى 200 مليار دولار.

ورغم تجاوز النتائج للتوقعات، تراجع السهم في التداولات الممتدة، ما يعكس حذر المستثمرين من وتيرة الإنفاق المرتفعة.

أما ميتا فقد سجلت إيرادات بلغت 56.3 مليار دولار بنمو 33%، فيما ارتفع صافي الدخل إلى 26.8 مليار دولار، مدعوماً بأداء قوي للإعلانات الرقمية، رغم استمرار الخسائر في وحدة Reality Labs التي تجاوزت 4 مليارات دولار خلال الربع. ورفعت الشركة توقعاتها للإنفاق السنوي إلى نطاق 125 - 145 مليار دولار، في ظل ارتفاع تكاليف مراكز البيانات والرقائق، وتوسع مشاريع الذكاء الاصطناعي. كما بلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً 3.56 مليارات مستخدم، مع تسجيل تراجع طفيف بسبب اضطرابات الإنترنت في بعض الأسواق.

وتعكس نتائج الشركات الأربع تحولاً واضحاً نحو مرحلة استثمارية مكثفة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، حيث تجاوزت خطط الإنفاق الجماعي للقطاع مئات المليارات من الدولارات سنوياً.

وتشير البيانات إلى أن الشركات الكبرى باتت تعتمد بشكل متزايد على توسعة مراكز البيانات، وتأمين الرقائق المتقدمة من شركات مثل إنفيديا وAMD وبرودكوم، في وقت يتزايد فيه الضغط من المستثمرين لتحقيق عوائد ملموسة على هذه الاستثمارات الضخمة. ورغم النمو القوي في الإيرادات والأرباح، تبقى المخاوف قائمة بشأن ارتفاع التكاليف، واستدامة معدلات النمو، والقدرة على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى أرباح طويلة الأجل، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه قطاع التكنولوجيا العالمي. (نيويورك - وكالات)