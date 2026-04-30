ميتا تتجه لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل توسعات الذكاء الاصطناعي

تتطلع شركة ميتا بلاتفورمز إلى جمع ما بين 20 و25 مليار دولار من خلال بيع سندات ذات درجة استثمارية، وفقاً لما نقلته بلومبرغ نيوز، عن مصادر مطلعة، في خطوة تعكس تصاعد احتياجات الشركة التمويلية لدعم استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة، بعد أن كانت الشركة قد جمعت 30 مليار دولار في أكبر إصدار سندات بتاريخها العام الماضي، ضمن اتجاه متزايد من شركات التكنولوجيا الكبرى نحو أسواق الدين، بعد سنوات من الاعتماد على التدفقات النقدية لتمويل التوسع. وفي موازاة ذلك، رفعت ميتا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026، إلى ما بين 125 و145 مليار دولار، بزيادة تفوق توقعات المحللين، مدفوعة بتوسع استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف مراكز البيانات. ويأتي هذا التوسع في ظل ضغوط على الشركة، نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات والرقائق، وتزايد المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف المستثمرين من غياب وضوح العائد على هذه الاستثمارات، ما انعكس سلباً على أداء السهم في التداولات الممتدة. وسجلت «ميتا» إيرادات بلغت 56.3 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزة تقديرات وول ستريت البالغة 55.51 مليار دولار. كما توقعت إيرادات تتراوح بين 58 مليار دولار، و61 مليار دولار للربع الحالي، بما يتماشى تقريباً مع التوقعات. وتواصل ميتا تنفيذ صفقات بمليارات الدولارات مع شركات مثل إنفيديا وAMD وبرودكوم لتأمين الرقائق، بالتوازي مع بناء مراكز بيانات ضخمة، بينما تشير الشركة إلى أن استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي تحقق تقدماً، رغم التحديات التشغيلية والتنافسية.