الحوسبة السحابية تحلق بأرباح «عمالقة التكنولوجيا» في الربع الأول

حققت 4 شركات من عمالقة التكنولوجيا نتائج قوية خلال الربع الأول 2026، حيث سجلت إيرادات تتجاوز 430.61 مليار دولار، فيما وصل صافي دخل الشركات الأربعة إلى حوالي 151.45 مليار دولار.

أعلنت شركة «ألفابت» نتائج الربع الأول بعد إغلاق التداول الأربعاء، حيث تجاوزت الإيرادات توقعات وول ستريت بدعم من النمو الكبير في أعمال الحوسبة السحابية، حيث قفزت إيرادات Google Cloud بنسبة 63 % لتتجاوز 20 مليار دولار.

بلغت الإيرادات 109.9 مليارات دولار بارتفاع 22 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بـ107.2 مليارات دولار متوقعة، فيما سجلت الشركة صافي دخل 62.57 مليار دولار بزيادة 81 % عن العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ 2022.

وحدثت الشركة نطاق توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 ليصل إلى 180 ـ 190 مليار دولار، ارتفاعاً من تقديرات سابقة بين 175 و185 مليار دولار، مع توقعات بزيادة «كبيرة» في 2027 وفق ما ذكرته المديرة المالية أنات أشكنازي.

وأوضحت «ألفابت» أنها أنفقت 35.7 مليار دولار في الربع الأول على العقارات والخوادم ومراكز البيانات والبنية التحتية، مشيرة إلى صفقة استحواذ على شركة Intersect بقيمة 4.75 مليارات دولار.

ارتفعت أسهم 21 % منذ بداية أبريل.

حققت وحدة Google Cloud إيرادات بلغت 20.02 مليار دولار بزيادة 63 % على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات البالغة 18.05 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن النمو جاء مدفوعاً بزيادة الطلب على حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع وجود تراكم طلبات بقيمة 460 مليار دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن عدد المستخدمين النشطين شهرياً لخدمة Gemini Enterprise ارتفع 40 % عن الربع السابق.

ارتفعت إيرادات إعلانات «يوتيوب» إلى 9.88 مليارات دولار، فيما بلغت إيرادات الإعلانات الإجمالية 77.25 مليار دولار بزيادة 15 % عن العام الماضي.

أما وحدة Other Bets التي تضم شركة السيارات ذاتية القيادة Waymo، فقد سجلت 411 مليون دولار بانخفاض عن 450 مليون دولار قبل عام، رغم إعلانها تجاوز 500 ألف رحلة ذاتية القيادة أسبوعياً.

مايكروسوفت

أعلنت شركة «مايكروسوفت» نتائج قوية للربع الثالث المالي، متجاوزة توقعات المحللين على مستوى الإيرادات والأرباح، بدعم من نمو خدمات الحوسبة السحابية Azure بنسبة 40 %.

وسجلت الشركة أرباحاً معدلة للسهم عند 4.27 دولارات مقابل 4.06 دولارات متوقعة، فيما بلغت الإيرادات 82.89 مليار دولار مقارنة بـ81.39 مليار دولار وفق تقديرات السوق وبزيادة 18 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل إلى 31.78 مليار دولار مقابل 25.82 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 23 %.

وارتفعت إيرادات قطاع Intelligent Cloud الذي يضم Azure ومنتجات الخوادم وGitHub وNuance إلى 34.68 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 34.27 مليار دولار.

كما حقق قطاع الإنتاجية والعمليات التجارية، الذي يشمل Office وLinkedIn وDynamics، إيرادات بلغت 35.01 مليار دولار بزيادة 17 % عن العام الماضي.

وبلغت النفقات الرأسمالية والالتزامات المالية 31.9 مليار دولار بزيادة 49 %، لكنها أقل من توقعات المحللين عند 34.9 مليار دولار.

وخلال الربع، أعلن راجيش جها، المسؤول الأول عن برمجيات Office، ورئيس قطاع الألعاب فيل سبنسر، خططهما للتقاعد.

وتراجعت أسهم مايكروسوفت منذ بداية 2026 بنسبة 12 %، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ 2008، وسط مخاوف من أن استثمارات الشركة الضخمة في الذكاء الاصطناعي قد لا تحقق العوائد المرجوة.

أمازون

أعلنت شركة أمازون نتائج قوية للربع الأول، متجاوزة توقعات المحللين على مستوى الأرباح والإيرادات، بدعم من نمو قوي في أعمال الحوسبة السحابية، لكن السهم تراجع أكثر من 1 % في التداولات الممتدة.

وبلغ صافي الدخل 30.30 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 17.10 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي بزيادة 77 %.

سجلت الشركة أرباحاً للسهم عند 2.78 دولار مقابل 1.64 دولار متوقعة، فيما بلغت الإيرادات 181.52 مليار دولار مقارنة بـ177.30 مليار دولار وفق تقديرات السوق، مسجلة ارتفاعاً 17 %.

ارتفعت إيرادات Amazon Web Services (AWS) بنسبة 28 % على أساس سنوي لتصل إلى 37.59 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 36.64 مليار دولار، وهو أسرع معدل نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما حققت إيرادات الإعلانات 17.24 مليار دولار مقابل 16.87 مليار دولار متوقعة.

وقالت أمازون إن الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول بلغ 44.2 مليار دولار، متجاوزاً توقعات السوق عند 43.6 مليار دولار، فيما تراجع التدفق النقدي الحر إلى 1.2 مليار دولار بانخفاض 95 % على أساس سنوي بسبب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

الشركة كانت قد توقعت أن يصل إنفاقها الرأسمالي إلى 200 مليار دولار في 2026، ضمن خطة إنفاق جماعي لشركات التكنولوجيا الكبرى قد تصل إلى 700 مليار دولار.

وتتوقع أمازون أن تتراوح مبيعات الربع الثاني بين 194 و199 مليار دولار، مقابل توقعات السوق عند 188.9 مليار دولار، فيما تتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي بين 20 و24 مليار دولار.

ميتا

أعلنت شركة «ميتا» في نتائجها للربع الأول أن وحدة Reality Labs سجلت خسائر تشغيلية تجاوزت 4.03 مليارات دولار، مقابل مبيعات بلغت 402 مليون دولار، وهو أداء أفضل قليلاً من توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى خسائر 4.82 مليارات دولار وإيرادات 488.8 مليون دولار.

حققت الشركة إيرادات بلغت 56.3 مليار دولار مقابل تقديرات عند 55.45 مليار دولار بزيادة 33 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت أرباحاً صافية 26.8 مليار دولار أو 10.44 دولارات للسهم، مقارنة بـ16.6 مليار دولار أو 6.43 دولارات للسهم قبل عام، بزيادة 61 %.

وأوضحت ميتا أن الأرباح تضمنت فائدة ضريبية بقيمة 8.03 مليارات دولار مرتبطة بتشريعات إدارة ترامب، مشيرة إلى أن ربحية السهم المخففة كانت ستنخفض 3.13 دولارات دون هذه الفائدة.

وجاءت النفقات الرأسمالية عند 19.84 مليار دولار، أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 27.57 مليار دولار، لكن الشركة رفعت نطاق توقعاتها السنوية إلى ما بين 125 و145 مليار دولار مقابل تقديرات سابقة بين 115 و135 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاع أسعار المكونات وتكاليف إضافية لمراكز البيانات.

وأعلنت ميتا أن عدد المستخدمين النشطين يومياً بلغ 3.56 مليارات شخص بزيادة 4 % على أساس سنوي، لكنه أقل من توقعات السوق عند 3.62 مليارات.

وأشارت إلى انخفاض طفيف على أساس ربع سنوي بسبب انقطاعات الإنترنت في إيران وقيود على تطبيق واتساب في روسيا.

وكشفت الشركة أن وحدة Reality Labs، المسؤولة عن تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز والأجهزة القابلة للارتداء، راكمت منذ أواخر 2020 خسائر تشغيلية تجاوزت 80 مليار دولار، رغم أن تغيير اسم الشركة إلى Meta في 2021 كان يعكس رؤية مارك زوكربيرغ بأن المستقبل سيكون في العالم الافتراضي.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستستغني عن 10 % من قوتها العاملة، أي ما يعادل 8 آلاف موظف، مع إلغاء خطط شغل 6 آلاف وظيفة كانت مفتوحة، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل نظارات Ray-Ban Meta التي طورت بالشراكة مع EssilorLuxottica.