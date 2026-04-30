«سامسونج إلكترونيكس» تحقق 42.3 مليار دولار أرباحاً قياسية بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

سجلت «سامسونج إلكترونيكس» أعلى أرباح في تاريخها خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية تحقيق أرباح تشغيلية بلغت نحو 57.2 تريليون وون (42.3 مليار دولار)، أي ما يقارب ثمانية أضعاف أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات الأسواق التي كانت مرتفعة أساساً.

وجاء الأداء القوي مدعوماً بالطلب المتنامي على رقائق الكمبيوتر، في ظل التوسع الكبير في البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عالمياً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الرقائق، وتعزيز هوامش الربحية.

واستحوذ قطاع أشباه الموصلات على النصيب الأكبر من الأرباح، حيث حقق نحو 53.7 تريليون وون (39.8 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 94 % من إجمالي الأرباح الفصلية، ما يعكس أهمية هذا القطاع في استراتيجية الشركة.

وانعكست النتائج الإيجابية على أداء السوق، إذ ارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية في بداية التداولات، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً.

وتواصل سامسونج تعزيز مكانتها واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة الرقائق، لا سيما في مجال الذاكرة عالية الأداء، مع استمرار الطلب القوي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.