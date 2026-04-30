ألمانيا تتصدر أوروبياً في كفاءات الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأبحاث «إنترفيس» في برلين أن ألمانيا لا تزال تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في جذب الكفاءات بمجال الذكاء الاصطناعي، رغم تراجع ترتيبها عالمياً إلى المركز الخامس.

وبحسب الدراسة جاءت ألمانيا في 2025 خلف كل من الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة وكندا، بعد أن تجاوزتها الأخيرة، بفضل توسعها السريع في تنمية الكفاءات.

وعلى الصعيد العالمي تهيمن الولايات المتحدة والهند على سوق العمل في الذكاء الاصطناعي، حيث تخطى عدد الخبراء في الأولى حاجز المليون، فيما اقتربت الهند من هذا الرقم، بينما تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بفارق كبير.

ورغم ذلك تحافظ ألمانيا على مكانتها مركزاً أوروبياً رئيسياً للخبرات المتقدمة، إذ تضم أكثر من 17 ألف متخصص، مع تركز واضح في مدينتي ميونيخ وبرلين اللتين تقودان نمو هذا القطاع داخل الاتحاد الأوروبي، كما أصبحت ألمانيا وجهة متزايدة للكوادر الدولية، خصوصاً من الهند، مدفوعة بقيود الهجرة والتأشيرات في الولايات المتحدة، والتي أثرت على تدفق المواهب الأجنبية، وأدت إلى تحول ملحوظ في حركة الكفاءات نحو أوروبا.

وفي المقابل حذرت الدراسة من تحديات داخلية قد تعيق هذا التقدم، أبرزها ضعف تمثيل النساء في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تقل نسبتهن بشكل ملحوظ عن متوسط الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر على استدامة النمو في هذا المجال الحيوي.

واعتمدت الدراسة على بيانات ضخمة، شملت مئات الملايين من العاملين عالمياً، ما يعكس التحولات المتسارعة في سوق العمل المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.