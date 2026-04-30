التضخم في "اليورو" يقفز إلى 3 % خلال أبريل

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3 % في أبريل، متأثراً بتداعيات حرب إيران على سلاسل الإمدادات.

ووفقاً للبيانات الصادرة الخميس، عن يوروستات، نما مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 0.1 % في الربع الأول من العام الجاري.

وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 2.6 % في مارس آذار، و1.9 % في فبراير.

وتأتي البيانات الصادرة قبيل ساعات من قرار المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالتثبيت.

ويخشى الاقتصاديون من أن تواجه أوروبا خطر ركود تضخمي - ارتفاع التضخم وسط تراجع النمو وارتفاع البطالة - إذ تتسبب الحرب الراهنة في أزمة طاقة وسط ارتفاع الأسعار وتراجع في ثقة الشركات والمستهلكين.