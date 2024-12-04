السكك الحديدية الصينية تنقل 4 مليارات مسافر خلال 2024

أعلنت المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية، أن عدد المسافرين عبر شبكة القطارات في البلاد تجاوز 4 مليارات مسافر للمرة الأولى في تاريخها، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الجاري.

وأوضحت قناة الصين المركزية، في تقرير لها، أن إجمالي عدد المسافرين بلغ 4.008 مليار مسافر خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مما يضع الصين في المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشرات النقل الرئيسية.

ويعكس هذا الإنجاز غير المسبوق التطور الملحوظ في قطاع النقل بالسكك الحديدية الصيني، والذي يعد أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى دوره في تعزيز حركة التنقل والسياحة الداخلية.