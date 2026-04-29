إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر الجوي في مارس

ارتفع الطلب العالمي على السفر الجوي خلال مارس، مدعوماً بقوة الرحلات المحلية، في ظل الضغوط التي تعرضت لها حركة الطيران الدولية نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ارتفع الطلب العالمي على السفر الجوي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في مارس.

وذلك على الرغم من تراجع الطلب على الرحلات الدولية بنسبة 0.6%، في حين زاد الطلب على السفر المحلي 6.5% على أساس سنوي.

وارتفع الطلب على السفر الجوي في أفريقيا بنسبة 20.6%، كما زاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11.5%، وفي أوروبا بـ7.5%، في حين تراجع الطلب في الشرق الأوسط بنسبة 58.6%.

وحذر ويلي والش المدير العام للاتحاد في بيان الأربعاء، من أن استمرار ارتفاع أسعار وقود الطائرات قد ينعكس تدريجياً على أسعار التذاكر وحركة المسافرين، رغم أن الطلب لا يزال متماسكاً حتى الآن.