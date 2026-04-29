ساعة العمل في ألمانيا الأعلى في أوروبا





زادت تكاليف العمل المرتفعة بالفعل في ألمانيا بشكل ملحوظ في عام 2025 مقارنة بالمتوسط الأوروبي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الأربعاء، أن متوسط تكلفة ساعة العمل في قطاعي الإنتاج والخدمات بألمانيا بلغ 45 يورو.

وبالمقارنة مع متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 34.90 يورو دفعت الشركات في ألمانيا بذلك تكاليف أكثر 29 %، وعلى أساس سنوي ارتفعت تكاليف العمل 3.6 %، وهو أقل قليلاً من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 4.1 %.

وتحتل ألمانيا موقعاً متقدماً ضمن الدول الأعلى في تكاليف العمالة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوزها في عام 2025 سوى لوكسمبورج (56.80 يورو)، والدنمارك (51.70 يورو)، وهولندا (47.90 يورو)، والنمسا (46.30 يورو)، ولم تتوفر بعد بيانات عن بلجيكا، التي كانت في عام 2024 في المركز الثالث.

أما أقل تكاليف للعمل في الاتحاد الأوروبي فكانت في بلغاريا بواقع 12 يورو للساعة، تلتها رومانيا (13.60 يورو) والمجر (15.20 يورو).

وكتبت أولريكه شتاين، خبيرة سوق العمل في معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» المرتبطة بالنقابات، إن تكاليف العمل في ألمانيا تطورت في 2025 بوتيرة أقل من المتوسط في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وأضافت: «بينما تحركت تكاليف العمل في قطاع الخدمات الخاصة في نطاق متوسط كان الارتفاع في القطاع الصناعي أقل بكثير من المتوسط».

وسجلت دول شرق أوروبا أكبر زيادات في تكاليف العمل خلال 2025، حيث ارتفعت في بلغاريا 13.1 %، تلتها كرواتيا بنسبة 11.6 %، ثم بولندا 10.5 %. في المقابل كانت الزيادات محدودة في فرنسا ( 2%)، والدنمارك (3 %) وإيطاليا (3.2 %)، فيما تراجعت تكاليف العمل قليلاً في مالطا.