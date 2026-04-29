شركات طيران أمريكية تطلب دعماً بـ 2.5 مليار دولار لمواجهة ارتفاع الوقود

تتجه شركات طيران منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب دعم مالي بقيمة 2.5 مليار دولار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار وقود الطائرات، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة على المحادثات، وفقاً لوكالة «بلومبرج»، أمس.

وطلبت مجموعة تجارية تمثل شركات الطيران منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة من الإدارة الأمريكية المساعدة في تعويض الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود الناتج عن الحرب مع إيران.

وقالت المجموعة، التي تضم شركات مثل «فرونتير إيرلاينز»، إن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نحو 4.10 دولارات للجالون في أمريكا الشمالية بنهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تقارب 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات القطاع.

وأوضحت «رابطة شركات الطيران منخفضة التكلفة» في بيان أن أسعار الوقود ارتفعت منذ فبراير بنحو 100%، ما يشكل ضغوطاً مالية كبيرة على شركات الطيران الاقتصادية، ويدفع العديد منها إلى رفع أسعار التذاكر.

وأضافت أن حزمة التمويل المطلوبة، والتي وصفتها بـ«مجمع سيولة»، ستُستخدم حصرياً لتغطية الزيادة في تكاليف الوقود، باعتبارها إجراء ضرورياً وموجهاً للحفاظ على استقرار العمليات التشغيلية وضمان بقاء أسعار التذاكر في متناول المسافرين خلال فترة التقلبات الحالية.