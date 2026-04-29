الدولار ينهي خسائر يومين

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام اليوان الصيني في تعاملات أمس بمقدار 10 بيب، إلى 6.858 يوانات لكل دولار، مقابل 6.857 يوانات لكل دولار، أول من أمس.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، سلسلة خسائر استمرت يومين، ليتداول على ارتفاع بنسبة 0.18%، عند 98.64. وانخفض اليورو بنسبة 0.14%، ليصل إلى 1.1704 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17%، إلى 1.3507 دولار.

وانخفض الين بشكل طفيف مقابل الدولار، إلى 159.63، بينما ارتفع قليلاً مقابل اليورو إلى 186.75، متراجعاً بذلك عن معظم المكاسب التي حققها بعد قرار بنك اليابان، الذي شهد انشقاق ثلاثة من أعضائه التسعة في مجلس إدارته للمطالبة برفع تكاليف الاقتراض.

وفي تقريره الفصلي للتوقعات، رفع بنك اليابان أيضاً توقعاته للتضخم الأساسي للسنتين الماليتين المنتهيتين في مارس 2027.

وقال ديريك هالبيني رئيس قسم الأبحاث في الأسواق العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك MUFG: «أعتقد أن أحد أهم العوامل التي تحد من الإقبال على شراء الدولار، هو مرونة أسواق الأسهم الأمريكية على وجه الخصوص، فأرباح الشركات تأتي قوية، وهناك موجة أخرى من التفاؤل في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي، يتفوق أداء قطاع التكنولوجيا، وأعتقد في هذا السياق أن ديناميكية النمو العالمي الإيجابية هذه تعوض بعض المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة».

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يُرجح أن يكون الاجتماع الأخير لرئيسه جيروم باول، بعد أن رفع السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته لعملية تثبيت كيفن وارش يوم الأحد.

وقال ستيف إنجلاندر الرئيس العالمي لأبحاث أسعار صرف العملات الأجنبية لمجموعة العشر في بنك ستاندرد تشارترد بنيويورك: ليس هذا اجتماعاً تُعطى فيه الأولوية لسياسة أسعار الفائدة، لكن تقييم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للاقتصاد قد يتحسن.

وستتخذ البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا، من بين بنوك أخرى، قراراتها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.