«بلاك روك» تستحوذ على شركة بـ 12 مليار دولار

أعلنت «بلاك روك» أنها ستشتري شركة «إتش بي إس إنفستمنت» مقابل حوالي 12 مليار دولار، حيث تسعى أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم للتوسع في سوق الائتمان الخاص. ومن المتوقع الانتهاء من تلك الصفقة في منتصف عام 2025. وقال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول الأمريكية: متحمس لما يمكن أن تفعله شركة الائتمان الخاص مع «بلاك روك».

وتراهن الشركة على مستقبل سوق الائتمان الخاص، والذي من المتوقع أن ينمو إلى نحو 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2029 من 1.5 تريليون دولار في نهاية 2023، من 41 مليار دولار مطلع القرن الحالي، بحسب بيانات «بريكن».