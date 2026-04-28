محطات في تاريخ «أوبك»

تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في سبتمبر 1960 خلال مؤتمر بغداد، كتحالف استراتيجي للدول النامية المنتجة للنفط لتنسيق السياسات، مواجهة هيمنة شركات النفط الغربية، وتأمين عوائد عادلة.

وتضم «أوبك» حالياً، ومقرها فيينا، عدة دول، وشكلت مع حلفاء آخرين «أوبك بلس» في 2016 لتحسين استقرار الأسواق.

أبرز المحطات:

• التأسيس عام 1960 على يد العراق، والكويت، والسعودية، وفنزويلا، وإيران، رداً على خفض أسعار النفط من قبل الشركات العالمية.

المقر

تم نقل مقر المنظمة رسمياً إلى فيينا، النمسا عام 1965

عصر التأميم

في سبعينيات القرن العشرين استعادت الدول الأعضاء السيطرة على مواردها النفطية من الشركات الأجنبية وبدأت بتطبيق حصص الإنتاج.

حظر النفط

استخدام النفط كسلاح سياسي خلال حرب أكتوبر 1973، ما أدى لارتفاع كبير في الأسعار.

«أوبك بلس»

خلال عام 2016 تم إطلاق تحالف يضم 23 دولة (أوبك + دول منتجة أخرى مثل روسيا) لخفض الإنتاج وتحقيق استقرار السوق.

أهداف:

تسعى المنظمة إلى تنسيق سياسات النفط بين الدول الأعضاء لضمان استقرار الأسعار، وتأمين دخل ثابت للمنتجين، وإمدادات فعالة للدول المستهلكة.

تحديات

واجهت أوبك تحديات عديدة عبر تاريخها، بما في ذلك الحروب الإقليمية، أزمات الطاقة، والتحولات في مشهد الطاقة العالمي.

وأعلنت الإمارات خروجها من «أوبك» و«أوبك+» اعتباراً من مايو 2026.

انسحابات

تاريخياً، انسحبت عدة دول، أبرزها الغابون 1995، وقطر عام 2019، والإكوادور 2020، وأنغولا عام 2023.

فيما علقت إندونيسيا عضويتها مرتين في 2008 و2016.