النفط يرتفع و«برنت» فوق 108 دولارات

عززت أسعار النفط مكاسبها، أمس، حيث أدى تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار المخاوف بشأن صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو 2.75% أو 2.91 دولاراً عند 108.24 دولارات للبرميل، وزادت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم يونيو 2.55% أو 2.40 دولار عند 96.80 دولاراً.

ورفع خبراء «جولدمان ساكس» توقعاتهم لأسعار النفط بنهاية العام من 80 إلى 90 دولاراً للبرميل لخام «برنت»، محذرين من حدوث طفرات في الأسعار إذا انخفضت المخزونات إلى مستويات حرجة.

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أمس، لليوم الخامس على التوالي، متأثرة بارتفاع النفط على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وبحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية «إيه إيه إيه»، بلغ متوسط سعر الجالون (3.78 لترات) نحو 4.11 دولارات، حيث جاء هذا الارتفاع بعد موجة تراجع استمرت نحو أسبوعين دفعت الأسعار إلى 4.02 دولارات، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الهدنة مع إيران هذا الشهر.