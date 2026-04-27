الطاقة المتجددة تحمي أوروبا من صدمات الأسعار

أظهرت مقارنات أسعار الكهرباء في أنحاء أوروبا أن الدول التي تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة كانت الأقل تأثراً بارتفاع الأسعار منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير.

ويرى محللون أن هذا التفاوت يمنح تلك الدول حماية نسبية للأسر والشركات، ويدعم النمو الاقتصادي مع انتقال تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.

وتُعد ألبانيا نموذجاً بارزاً، حيث تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية من نهر درين، ما يوفر أكثر من 90% من احتياجاتها الكهربائية ويسهم في استقرار الأسعار، مدعوماً بالأمطار وذوبان الثلوج.

في المقابل، تواجه دول تعتمد على الوقود الأحفوري مثل إيطاليا وألمانيا ارتفاعات حادة في الأسعار، إذ قفزت أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 20% في إيطاليا و15% في ألمانيا، نتيجة اعتمادها الكبير على الغاز.

أما فرنسا، التي تعتمد على الطاقة النووية بنحو 70%، فقد سجلت زيادات أقل، في حين شهدت إسبانيا، التي رفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 60%، تراجعاً في الأسعار.

ويشير خبراء إلى أن الأزمة الحالية تعزز توجه أوروبا نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، رغم التحديات المرتبطة بتخزين الطاقة وضمان استقرار الإمدادات، خاصة في الدول التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز.

في الوقت ذاته، تدرس المفوضية الأوروبية إجراءات لتخفيف العبء عن المستهلكين، من بينها خفض ضرائب الكهرباء، وسط تحذيرات من ارتفاع التكاليف المالية على الحكومات.