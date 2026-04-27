الصين تمنع استحواذ "ميتا" على نظام "مانوس" للذكاء الاصطناعي

أعلنت الصين اليوم الاثنين أنها منعت استحواذ عملاق التكنولوجيا الأمريكي "ميتا" على "مانوس"، وهو نظام للذكاء الاصطناعي طوّرته شركة صينية ناشئة تتخذ حاليا من سنغافورة مقرا، وذلك على خلفية التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة.

وكانت الشركة الأميركية المالكة لفيسبوك وإنستغرام أعلنت في نهاية ديسمبر 2025 توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على "مانوس".

لكن محللين حذّروا من أن الصفقة قد تُعرقلها الهيئات التنظيمية. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الشهر الماضي أن بكين منعت الشريكين المؤسسين للشركة الناشئة من مغادرة الصين.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة تخطيط اقتصادي صينية نافذة، في بيان إن الجهة المكلّفة بمراجعة الصفقة "أصدرت قرارا بحظر الاستثمار المتعلق باستحواذ مستثمرين أجانب على مشروع مانوس".

ولفتت إلى أنها "طالبت الأطراف المعنيين بإلغاء عملية الاستحواذ".

وطوّرت شركة "باترفلاي إفكت" الناشئة في بكين نظام "مانوس"، الذي لفت انتباه الجمهور في مارس 2025 بعد انتشار واسع لمقطع عرض له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان النظام، المتاح عبر دعوات للشركات، قد أثار اهتماما سريعا.

ويُعد "مانوس" نظاما للذكاء الاصطناعي، ولا ينتمي تاليا إلى الفئة نفسها من المساعدات الحوارية مثل "ديب سيك" الصيني أو "أوبن إيه آي" (تشات جي بي تي) الأميركي.

فالأخيرة تقدّم إجابات على الاستفسارات عبر واجهة محادثة، في حين صُمّم "مانوس" ليكون قادرا على تنفيذ مهمات بشكل مستقل "من البداية إلى النهاية"، مثل فرز السير الذاتية أو حجز الرحلات.

وتواصلت وكالة فرانس برس مع "مانوس" و"ميتا" للحصول على تعليق على القرار الصيني المعلن الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أشارت إلى "مانوس" كمثال آخر على الابتكار الصيني، بعد الاختراق المفاجئ مطلع 2025 لنموذج "آر1" الذي طورته شركة "ديب سيك".