ترامب يتعهد منع عملاق الصلب الياباني «نيبون ستيل» من الاستحواذ على «يو إس ستيل»

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الإثنين أنّه سيمنع شركة الصلب اليابانية العملاقة "نيبون ستيل" من الاستحواذ على منافستها الأمر كية "يو إس ستيل"، وهي صفقة أُعلن عنها قبل عام وقيمتها 14.9 مليار دولار.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "أنا أعارض بالكامل أن يتمّ شراء يو إس ستيل التي كانت يوما ما عظيمة وقوية من قبل شركة أجنبية، في هذه الحالة نيبون ستيل اليابانية.

من خلال سلسلة حوافز ضريبية وتعريفات جمركية، سنجعل شركة يو إس ستيل قوية وعظيمة مرة أخرى، وسيحدث هذا بسرعة! بصفتي رئيسا، سأعرقل إتمام هذه الصفقة".