نتائج «إنتل» تدعم «وول ستريت».. وخسائر أسبوعية لأسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة، بعد أن تلقى المستثمرون إشارات متفائلة باحتمال عقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران قريباً، إلى جانب تعزيز نتائج أعمال «إنتل» لآفاق قطاع أشباه الموصلات.

وخلال التعاملات زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 0.70% أو 16 نقطة إلى 7124 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى على الإطلاق عند 7147.78 نقطة.

وفي حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.31% أو 148 نقطة إلى 49162 نقطة، ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب 1.49 % أو 156 نقطة إلى 24594 نقطة.

وتلقت وول ستريت دعماً قوياً من تقارير أفادت بقرب انطلاق جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة، وهو ما أكدته طهران لاحقاً، ما دفع أسعار النفط للانخفاض.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، موافقة إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد اجتماع في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين.

وعلى صعيد آخر، استفادت السوق من صعود سهم «إنتل» 25.13% إلى 83.56 دولاراً، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات، إضافة إلى رفعها لتوقعاتها المالية للربع السنوي الحالي بما يفوق تقديرات المحللين.

وقفز سهم «إنتل»، متجهاً لتسجيل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الشركة بعد سنوات من الضغوط.

وزاد السهم 26.65% إلى 84.58 دولاراً، وإذا أنهى السهم الجلسة عند هذه المستويات فسيتجاوز بذلك مستوى الإغلاق القياسي المسجل في 31 أغسطس 2000 البالغ 74.88 دولاراً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «ليب بو تان»، خلال حدث للإعلان عن الأرباح، إن وحدات المعالجة المركزية (CPU) تعود لتؤكد دورها كعنصر أساسي في عصر الذكاء الاصطناعي.

ورفع محللو «إتش إس بي سي» السعر المستهدف للسهم إلى 100 دولار من 95 دولاراً مقدرة سابقاً، مع توقعات بنمو شحنات الشركة من وحدات المعالجة المركزية بنسبة 20% خلال 2026 و2027.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية بضغط من عدم اليقين حول استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى متابعة موسم نتائج الأعمال.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.58% إلى 610 نقاط، ليسجل خسارة أسبوعية 2.54%.

وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.75% إلى 10379 نقطة لينخفض 2.70% على مدار الأسبوع، وهبط «كاك 40» الفرنسي 0.84% إلى 8157 نقطة ليعمّق خسارته الأسبوعية إلى 3.17%.

وعلى صعيد أسواق أكبر اقتصادات منطقة اليورو، انخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.11% إلى 24128 نقطة، ليتراجع 2.32% خلال الأسبوع.

وتصدر قطاع التعدين خسائر الأسواق الأوروبية اليوم، في حين خالفت أسهم التكنولوجيا الاتجاه العام مدعومة بنتائج أعمال إيجابية للشركات الكبرى.

وعلى المستوى الاقتصادي، كشفت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة 0.7% في مارس متجاوزة التوقعات، في حين هبط مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020، وبالمثل، تراجعت ثقة المستهلك في فرنسا إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات.