"جيلي".. من مشروع صغير إلى تكتل صناعي

بكين – أحمد صديق وحمد آل علي

تعتبر "جيلي" واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات في الصين والعالم، حيث تحولت خلال عقود قليلة من مشروع صغير إلى تكتل صناعي عالمي ينافس كبرى الشركات العالمية.

وقد استطاعت الشركة أن تثبت نفسها بقوة في سوق السيارات من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستحواذات الاستراتيجية، والتوسع العالمي السريع. ويمثل صعود "جيلي" نموذجاً واضحاً للتحول الصناعي في الصين، وانتقالها من الإنتاج منخفض التكلفة إلى المنافسة في الفئات المتقدمة.

نشأة الشركة

تأسست "جيلي" عام 1986 على يد رجل الأعمال الصيني، لي شوفو، في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ. وفي بداياتها، لم تكن الشركة تعمل في مجال السيارات، بل بدأت كمصنع لقطع غيار الثلاجات، ثم تحولت لاحقاً إلى صناعة الدراجات النارية في 1994.

وفي عام 1997، دخلت "جيلي" مجال صناعة السيارات، لتصبح أول شركة سيارات مملوكة للقطاع الخاص في الصين، وهو إنجاز مهم في وقت كانت فيه معظم شركات السيارات مملوكة للدولة.

التوسع العالمي

شهدت "جيلي" نمواً سريعاً خلال العقدين الماضيين، حيث توسعت من شركة محلية إلى شركة متعددة الجنسيات تعمل في مختلف أنحاء العالم. ويعد عام 2010 نقطة تحول رئيسية في تاريخ الشركة، عندما قامت بالاستحواذ على شركة "فولفو كارز" من شركة "فورد"، في صفقة لاقت اهتماماً عالمياً كبيراً. هذا الاستحواذ لم يكن مجرد توسع اقتصادي، بل كان خطوة استراتيجية للحصول على التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الهندسية الأوروبية. ومن خلال الحفاظ على استقلالية "فولفو"، تمكنت "جيلي" من تطوير علامتها التجارية والاستفادة من نقل المعرفة.

لاحقاً، استحوذت أو استثمرت "جيلي" في العديد من العلامات التجارية العالمية، مثل: "بولستار" و"لوتس كارز" و"بروتون" و"سمارت" بالتعاون مع "مرسيدس". كما اشترت "جيلي" حصة في شركة "أستون مارتن". كذلك دخلت "جيلي" في شراكات صناعية مع شركات مثل "رينو" لتطوير محركات وتقنيات جديدة.

الابتكار

وتستثمر "جيلي" بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تمتلك شبكة عالمية من مراكز البحث تشمل الصين وأوروبا، وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الشركة أنظمة هجينة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحقق كفاءة عالية في استهلاك الوقود تصل إلى نحو 45 كيلومتراً لكل لتر، ما يعزز قدرتها التنافسية عالمياً.

الإنتاج

وتمتلك "جيلي" العديد من المصانع في الصين، موزعة في مدن مثل هانغتشو ونينغبو وتشنغدو. وتستخدم الشركة تقنيات متقدمة في التصنيع، مثل: المصانع الذكية المعتمدة على الروبوتات، وتقنيات الجيل الخامس في خطوط الإنتاج، وأنظمة مراقبة رقمية للإنتاج. وتتميز بعض مصانعها، مثل "المصنع المظلم"، بقدرتها على العمل بشكل شبه كامل دون تدخل بشري.

الأداء المالي والإنتاجي

وحققت "جيلي" نمواً كبيراً في الإنتاج والمبيعات، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 4.1 ملايين سيارة في عام 2025. وتجاوزت مبيعاتها التراكمية 19 مليون سيارة عالمياً. وأصبحت "جيلي" ضمن قائمة "فورتشن جلوبال 500" لعدة سنوات متتالية. كما أن السيارات الكهربائية والهجينة تمثل نسبة متزايدة من مبيعاتها، مما يعكس توجهها نحو المستقبل.

التوسع الدولي

وتعمل "جيلي" في العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك: أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتسعى الشركة إلى زيادة صادراتها بشكل كبير، مع خطط للوصول إلى مبيعات تتجاوز 5 ملايين سيارة سنوياً خلال السنوات القادمة.

كما بدأت الشركات الصينية، ومنها "جيلي"، في استهداف الأسواق الأوروبية بسيارات كهربائية متقدمة بأسعار تنافسية، ما يشكل تحدياً للعلامات التقليدية.

المنافسة العالمية

زتواجه "جيلي" منافسة قوية من شركات عالمية مثل: "تويوتا" و"فولكسفاجن" و"تسلا"، إلا أن الشركة استطاعت التميز من خلال تقديم سيارات ذات جودة عالية بأسعار أقل، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في منتجاتها. وقد بدأت الشركات الصينية، بما فيها "جيلي"، في منافسة الشركات الألمانية حتى في فئة السيارات الفاخرة، وهو تحول كبير في الصناعة العالمية.

التحديات

وعلى الرغم من النجاح الكبير، تواجه "جيلي" عدداً من التحديات، منها: المنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية، والقيود التجارية في بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة، والحاجة إلى تعزيز صورة العلامة التجارية عالمياً، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا.

وتركز "جيلي" بشكل كبير على الاستدامة، حيث تستثمر في السيارات الكهربائية بالكامل، والسيارات الهجينة، وتقنيات البطاريات، وتقليل الانبعاثات. وقد أصبحت نسبة كبيرة من مبيعاتها من السيارات الكهربائية والهجينة، مما يعكس التزامها بالتحول الأخضر.

أهداف مستقبلية

وتسعى "جيلي" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المستقبلية منها: أن تصبح من أكبر شركات السيارات في العالم، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، وتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتوسيع استثماراتها في التكنولوجيا. كما تعمل الشركة على إعادة هيكلة علاماتها التجارية لتعزيز الكفاءة والتركيز على الابتكار.

وتمثل "جيلي" نموذجاً ناجحاً للتحول الصناعي والاقتصادي في الصين، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة نسبياً أن تنتقل من شركة محلية صغيرة إلى لاعب عالمي مؤثر في صناعة السيارات. ومن خلال استراتيجيتها القائمة على الابتكار، والاستحواذات الذكية، والتوسع الدولي، تمكنت من منافسة كبرى الشركات العالمية.

ومع استمرار التحول نحو السيارات الكهربائية والذكية، تبدو "جيلي" في موقع قوي يمكنها من لعب دور رئيسي في مستقبل صناعة السيارات عالمياً. ورغم هذه التحديات، فإن قدراتها التكنولوجية واستثماراتها الكبيرة تشير إلى أن الشركة ستظل أحد أبرز المنافسين في هذا القطاع الحيوي.