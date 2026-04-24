معرض بكين الدولي للسيارات.. صناعة تتحول وتكتب المستقبل

تغطية خاصة من بكين – أحمد صديق وحمد آل علي

في قلب العاصمة الصينية، انطلقت الجمعة فعاليات "معرض بكين الدولي للسيارات 2026" والذي يؤكد مكانته كأحد أهم وأضخم الفعاليات العالمية في صناعة السيارات، ليس فقط من حيث الحجم وعدد المشاركين، بل أيضاً من حيث التأثير على مستقبل التكنولوجيا والتنقل الذكي.

من هناك، تقدم " البيان" تغطية خاصة من قلب الحدث الذي يقام كل عامين منذ تأسيسه عام 1990، يمثل منصة عالمية تلتقي فيها كبرى شركات السيارات مع عمالقة التكنولوجيا لعرض أحدث الابتكارات التي سترسم ملامح مستقبل الصناعة.

تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من اليوم 24 أبريل وحتى 3 مايو، في نسخة توصف بأنها الأكبر في تاريخ المعرض، وربما في تاريخ معارض السيارات عالمياً.

فهذا الحدث لم يعد مجرد منصة لعرض السيارات الجديدة، بل تحول إلى مركز استراتيجي تعرض فيه الرؤى المستقبلية لصناعة التنقل، حيث تتلاقى فيه الابتكارات في مجالات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية.

حجم المشاركة

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسخة 2026 من المعرض سوف تشهد مشاركة مئات الشركات من أكثر من 20 دولة رائدة في صناعة السيارات، مع حضور قوي لكل من الشركات التقليدية والناشئة، إضافة إلى شركات التكنولوجيا وموردي المكونات.

وكشفت التقارير الخاصة بالمعرض أن الحدث سيضم أكثر من 1450 مركبة معروضة، إضافة إلى مئات الشركات العالمية الرائدة في الصناعة، كما سيشهد الحدث 181 إطلاقاً عالمياً لسيارات لأول مرة، كما سيتم الكشف عن 71 سيارة اختبارية، و278 سيارة جديدة كهربائية وهجينة. كما تبلغ مساحة المعرض حوالي 380 ألف متر مربع. كل هذه الأرقام تعكس تحول المعرض إلى حدث صناعي ضخم يجمع كامل منظومة صناعة السيارات، من التصميم وحتى الإنتاج.

وبالنسبة للشركات العالمية التي سوف تعرض أحدث ابتكاراتها في المعرض فهي: "بي إم دبليو"، و"مرسيدس بنز" و"أودي" و"فولكسفاجن" و"تويوتا" و"فورد" و"هوندا". أما الشركات الصينية فسوف تلعب دور البطولة في النسخة الحالية من المعرض ومنها: "جيلي" و"جي أيه سي" و"بي واي دي" وجريت وول موتور" و"شانجان" وغيرها.

كذلك تنتهز شركات التقنية العالمية والناشئة فرصة المعرض للكشف عن دخولها القوي في عالم السيارات ومنها: "هواوي"، و"شاومي" و"نيو" و"إكس بينج" و"لي أوتو" وغيرها. هذا التنوع يعكس تحول صناعة السيارات إلى قطاع تكنولوجي متكامل، وليس مجرد صناعة ميكانيكية.

سيارات كهربائية

وتشكل السيارات الكهربائية محور المعرض، حيث تمثل نسبة كبيرة من المعروضات. وفي دورة العام الحالي، لن يتم التركيز فقط على البطاريات، بل على زيادة مدى القيادة، وتقليل زمن الشحن، وتحسين كفاءة الطاقة. لذا من المتوقع أن يتم الكشف خلال المعرض عن أهم التقنيات الثورية الجديدة ومنها: البطاريات الصلبة، وأنظمة شحن فائق السرعة، وتقنيات إدارة الطاقة الذكية.

وإلى جانب السيارات الكهربائية، سيتم خلال المعرض التركيز على: أنظمة المدى الممتد، وخلايا الوقود الهيدروجينية.

الذكاء الاصطناعي

وللقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي نصيب كبير في معرض بكين الدولي للسيارات، حيث يعد أن أحد أبرز محاور المعرض هو تطور القيادة الذاتية. لذلك سيتم عرض أنظمة قيادة شبه ذاتية متقدمة، وتقنيات استشعار جديدة، ودمج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار.

ويميز الطرازات الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال المعرض أن غالبيتها سيأتي بمقصورة ذكية، حيث تشهد المقصورات تطوراً كبيراً من حيث وجود شاشات بانورامية، ومساعدات صوتية ذكية، وتجربة مستخدم تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز الاتجاهات الجديدة للشركات خلال معرض بكين الدولي للسيارات هو الصعود الكبير للسيارات الـ SUV الكهربائية الكبيرة، حيث تشير التقارير إلى أن المعرض سيشهد تركيزاً كبيراً على السيارات الـ SUV الكهربائية كبيرة الحجم، والسيارات العائلية ذات الثلاثة صفوف.

ولم يخل المعرض من تركيز الشركات على التحول نحو الاستدامة، حيث ستركز الشركات على تقليل الانبعاثات، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتحسين كفاءة الاستهلاك.

لذلك يمكن القول بأن "معرض بكين الدولي للسيارات 2026" يؤكد أن صناعة السيارات تمر بمرحلة تحول جذري، حيث لم تعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت منصة تكنولوجية متكاملة. وبينما تتنافس الشركات على تقديم أحدث ما لديها، يبقى الفائز الحقيقي هو المستهلك، الذي سيحصل على سيارات أكثر ذكاءً أماناً واستدامة.