النفط يعزز مكاسبه وتراجع الذهب والفضة

عزز النفط مكاسبه، أمس، وسط تواصل المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، فيما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي والذهب والفضة مع ترقب المستثمرين لاستمرار الهدنة في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات صعد خام برنت 1.41 % إلى 103.33 دولارات للبرميل وزاد خام نايمكس الأمريكي 1.58 % إلى 94.37 دولاراً. وهبط سعر الغاز الطبيعي 4.97 % إلى 2.59 دولار.

وتراجع الذهب مع ارتفاع الدولار، إثر تزايد مخاوف الضغوط التضخمية، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وخلال التعاملات هبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو 0.36 %، أو 17.18 دولاراً، عند 4723.1 دولارات للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسة 0.2 % إلى 98.79 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 2.01 %، عند 76.58 دولاراً للأونصة، وهبطت الأسعار الفورية للبلاتين 3.25%، عند 2007.05 دولارات للأونصة، وتراجعت نظيرتها للبلاديوم 4.57 %، إلى 1474.4 دولاراً.