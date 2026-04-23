أكبر مصفاة في أوروبا تعمل بطاقتها القصوى لإنتاج وقود الطائرات



تعمل أكبر مصفاة نفط في أوروبا بكامل طاقتها لإنتاج وقود الطائرات، مع تصاعد المخاوف من أن يقود الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط إلى نقص في الإمدادات.

وقال فرانس إيفرتس، رئيس أعمال «شل» في هولندا، إن مجمّع «بيرنيس» التابع للشركة يعمل حالياً عند «الحد الأقصى» لإنتاج وقود الطائرات، مضيفاً خلال جولة للصحفيين في الموقع بمدينة روتردام: «من المؤكد أن جميع المصافي في أوروبا تعمل بطاقتها القصوى» لإنتاج وقود الطائرات.

تعتمد أوروبا بدرجة كبيرة على واردات وقود الطائرات، وقد فقدت موردها الرئيسي مع انحسار الإمدادات عبر مضيق هرمز.وأعلنت «كيه إل إم» (KLM) خفض عدد رحلاتها من مطار سخيبول في أمستردام، الذي يتزوّد بالوقود من مصفاة «بيرنيس». كما قالت «دويتشه لوفتهانزا» هذا الأسبوع إنها ستلغي بعض الرحلات خلال الصيف لتقليص استهلاك الوقود.

وتزوّد مصفاة «بيرنيس» أيضاً كلاً من المملكة المتحدة وألمانيا بالوقود، إذ تورّده لألمانيا عبر خطوط أنابيب.

تسعى «شل» إلى تأمين بدائل لدرجات الخام القادمة من الشرق الأوسط، بعد أن دفع إغلاق مضيق هرمز بعض أكبر المنتجين عالمياً إلى خفض الإنتاج. وأدى شبه الإغلاق الكامل لهذا الشريان الحيوي للطاقة إلى حرمان السوق من ملايين البراميل منذ نهاية فبراير.

وقال إيفرتس: «نبحث عن مصادر بديلة، والسوق بحاجة إلى إعادة تموضع كاملة»، مضيفاً: «انتشارنا العالمي يمنحنا قدرة أكبر على رصد الفرص».

أدلى إيفرتس بهذه التصريحات خلال فعالية بمناسبة بدء إنشاء مشروع «هولندا هيدروجين 1» (Holland Hydrogen 1)، المتخصص بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتُعد مصفاة «بيرنيس» أكبر منشأة لتكرير النفط في أوروبا، بطاقة تصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. وترتبط بمجمّع كيميائي رئيسي في موردايك، حيث تجري أعمال صيانة وتحديث. وقال إيفرتس إن «شل» تعمل على تحويل توربينين يعتمدان على الغاز الطبيعي ليعملا بالكهرباء.