الدولار يحافظ على الارتفاع وتراجع طفيف للنفط

حافظ الدولار اليوم "الخميس" على تداوله قرب أعلى مستوى له في أسبوع ونصف، مع بلوغ مؤشره 98.644، وهو الأعلى منذ 13 أبريل، متجها لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.4% بعد تراجعه خلال أسبوعين.

وسجل اليورو 1.1712 دولاراً، بعد هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل في وقت سابق، متجها لانخفاض أسبوعي بنسبة 0.4%، وهو الأول في أربعة أسابيع، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3497 دولار.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.7165 دولار، والدولار النيوزيلندي 0.59045 دولار، بينما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.02% إلى 159.48 ين.

في المقابل، انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم "الخميس" بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 101.76 دولار للبرميل، بعد أن تجاوزت 100 دولار عند تسوية أمس للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتاً إلى 92.82 دولاراً.