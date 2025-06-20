جيروم باول: آثار رسوم ترامب الجمركية بدأت.. ونتوقع المزيد

جيروم باول:

تضخم أسعار السلع سيرتفع في الصيف مع بدء تأثير رسوم ترامب

حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الرسوم بلغت ذروتها في أبريل

قررنا تثبيت الفائدة في ظل سوق عمل جيد والتضخم في مسار التباطؤ

نتابع ما يحدث في الشرق الأوسط.. وارتفاع أسعار الطاقة

في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، بينما أشار صناع السياسات إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، رغم عدم اتفاقهم جميعاً على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أول من أمس: «إن التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز المستوى المستهدف بقليل».

وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، أن الرسوم الجمركية إحدى العوامل التي أدت إلى رفع توقعات التضخم على المدى القريب.

الرسوم الجمركية

وذكر باول أن آثار الرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على مستواها، وأنه من المرجح أن تؤثر زيادات هذا العام سلباً على النشاط الاقتصادي وترفع من التضخم.

وقال: «بدأنا نلمس بعض آثار الرسوم الجمركية ونتوقع المزيد في الأشهر المقبلة».

وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات هذه الرسوم على الاقتصاد بلغت ذروتها في شهر أبريل، ثم انخفضت بعد ذلك.

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن توقعات صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي تتأثر بمدى حالة عدم اليقين، «وهو أمر مرتفع بشكل غير عادي».

وقال باول: «من المرجح أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها خفض معدلات الفائدة مناسباً». وفسر قرار الفيدرالي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير قائلاً: «طالما أن سوق العمل لدينا في حالة جيدة والتضخم في مسار التباطؤ .. فالصواب هو تثبيت معدلات الفائدة».

وأردف رئيس الفيدرالي قائلاً: «سنتخذ قراراً أذكى إذا انتظرنا بضعة أشهر»، مشيراً إلى أنه قد يعكس التباين في التوقعات أيضاً اختلافات في تقييمات المخاطر.

توترات الشرق الأوسط

وعن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والصراع بين إيران وإسرائيل، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي: «نتابع ما يحدث في الشرق الأوسط .. وأسعار الطاقة تشهد ارتفاعاً».

وقال باول: «إن تضخم أسعار السلع سيرتفع خلال فصل الصيف مع بدء تأثير رسوم ترامب على المستهلكين».

وأضاف: «في نهاية المطاف، يجب دفع تكلفة الرسوم الجمركية، وسيقع جزء منها على المستهلك النهائي ... نحن نعلم ذلك لأن هذا ما تقوله الشركات. وهذا ما تقوله البيانات السابقة».

وتسلط تصريحات باول الضوء على التحدي الذي يواجه عملية صنع القرار، في وقت يحاول فيه القائمون عليها التغلب على الغموض الذي يكتنف الأسواق بسبب الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية، وهو ما يزيد من قلق الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

التوقعات

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الجاري والمقبل مقارنة بتوقعاته في مارس.

وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي والصادرة الأربعاء 18 يونيو، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.4 % في العام الجاري مقابل 1.7 % في توقعات مارس.

ويتوقع الفيدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2026 إلى 1.6 % مقابل 1.8 % في توقعات سابقة، بينما ثبت توقعاته للنمو في 2027 عند 1.8 %.

في المقابل رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 3% مقابل 2.7 % في توقعات سابقة.

كما توقع الفيدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.4 % خلال العام 2026 مقابل 2.2 % في توقعاته في مارس، على أن يصل في 2027 إلى 2.1 % مقابل 2 % في توقعات سابقة.

وثبت الفيدرالي توقعاته لخفض معدل الفائدة بنحو 0.50 % في 2025 ليصل إلى 3.9 % في المتوسط، بينما قلل توقعاته لخفض المعدل في 2026 إلى 0.25 % فقط مقابل 0.50 % في التوقعات السابقة ليصل إلى 3.6 % في المتوسط.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة خلال العام الجاري إلى 4.5 % مقابل 4.4 % في توقعات مارس، كما رفعها للعامين المقبلين إلى 4.5 % و4.4 % على التوالي مقابل 4.3 % لكليهما في التوقعات السابقة.

ترامب وباول

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول: «إن انتقادات الرئيس دونالد ترامب، المتكررة له، ليست موضع تعقيد بالنسبة له»، مؤكداً أن تركيز لجنة السوق المفتوحة ينحصر في هدف واحد: «اقتصاد أمريكي قوي، سوق عمل متين، واستقرار في الأسعار».

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيروم باول، واصفاً إياه بـ«الغبي»، وذلك قبل ساعات من صدور قرار أسعار الفائدة أمس.

وقال ترامب في تصريحات مرتجلة أمام البيت الأبيض: «أوروبا أجرت 10 تخفيضات، ولم نقم نحن بأي تخفيض. وأعتقد أنه سياسي ليس ذكياً، ويُكلف البلاد ثروة طائلة».

أبرز توقعات الفيدرالي الأمريكي:

خفض نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.4 %

ارتفاع التضخم إلى 3 % خلال العامين المقبلين

انخفاض معدل الفائدة 0.50 % في 2025

تراجع معدل الفائدة 0.25 % فقط 2026

وصول معدل البطالة إلى 4.5 % العام الجاري